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İstanbul'da terör örgütü PKK operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasında yer aldıkları ve örgüt içinde araç kundaklama faaliyetlerini organize ettikleri iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

Başak Akbulut Yazar  | 13.02.2024 - Güncelleme : 13.02.2024
İstanbul'da terör örgütü PKK operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması DGH'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2 şüphelinin bu yapılanma içerisinde faaliyet gösterdiği belirlendi.

Başka bir soruşturma kapsamında da 5 şüphelinin terör örgütü PKK/KCK içerisinde araç kundaklama faaliyetlerini organize ettiğini değerlendiren savcılık, şüpheliler hakkında gözaltı kararı verdi.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 7 şüpheliyi yakaladı.

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