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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 zanlı yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Zeynep Yeşildal, Emrah Gökmen  | 23.01.2025 - Güncelleme : 23.01.2025
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 zanlı yakalandı

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosunca, terör örgütü DEAŞ'in faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 9 şüphelinin Türkiye'ye yönelik saldırı hazırlığında olabileceği değerlendirildi.

Şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda şüphelilerin tamamını yakaladı.

Emniyette işlemleri devam eden şüphelilerden 3'ünün sınır dışı edileceğini öğrenildi.

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