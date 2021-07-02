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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 11 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik 7 ilçede 15 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Halil Demir   | 02.07.2021
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 11 gözaltı

İstanbul

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, 7 ilçede 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, aralarında yabancılarında da bulunduğu, örgüt üyesi olduğu tespit edilen 11 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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