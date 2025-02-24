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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 59 şüpheli yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik 68 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 59 şüpheli gözaltına alındı.

Zeynep Yeşildal, İlyas Kaçar  | 24.02.2025 - Güncelleme : 24.02.2025
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 59 şüpheli yakalandı

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, terör örgütü DEAŞ'ın deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada bazı şüphelilerin, şüpheli Zeynel P'nin sözde sorumluluğunda olduğu belirlenen "İlim ve Hikmet Dergisi" adı altında bir araya gelerek yasa dışı toplantılar düzenlediklerini tespit etti.

Şüphelilerin zekat, fitre ve infak adı altında topladıkları paralarla çatışma bölgelerindeki kamplarda bulunan DEAŞ mensuplarını yasa dışı yollardan Türkiye'ye getirme arayışında oldukları belirlendi.

Sosyal medyada propaganda yaptıkları da tespit edilen 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 68 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 59 şüpheliyi yakaladı.

Aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek ile çok sayıda dijital materyal, 2 şarjör, 155 fişek, 1 kasatura, 3 bin 947 ABD doları, terör örgütüne ait 4 flama, örgütsel doküman ve yasaklı yayınlara ait kitaplar ele geçirildi.

Zanlıların yasa dışı toplandıkları tespit edilen bir adres mühürlenerek faaliyetine son verildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

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