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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Emrah Gökmen  | 15.05.2025 - Güncelleme : 15.05.2025
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

İstanbul

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, çatışma bölgeleriyle irtibatlı olan ve birlikte hareket ettikleri anlaşılan 11 şüphelinin kimlik ve adreslerini belirledi.

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Adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Bu arada, operasyon yapılan adreslerde kalan oturum izni olmayan ve vize ihlali yapan 3 kişi sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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