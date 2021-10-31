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İstanbul'da taksicilere yönelik denetimler sürüyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, taksicileri denetledi.

Şükrü Gündüz   | 31.10.2021
İstanbul'da taksicilere yönelik denetimler sürüyor Fotoğraf: Şükrü Gündüz/AA

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce Kadıköy'de kurulan kontrol noktalarında yapılan denetim kapsamında sürücülerin belgeleri inceledi.

Uygulama kapsamında taksi şoförlerinin emniyet kemeri takma, taksimetre açma, trafik kurallarına uyma ve yolcu seçip seçmediklerine yönelik kontroller yapıldı.

Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde yapılan uygulamada bir taksi sürücüsüne emniyet kemeri takmadığı için 144 lira idari para cezası kesilirken, taksi sürücülerine İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı ve taksicilerin uyması gereken 12 kuralın yer aldığı el ilanı verildi.



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