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İstanbul'da taksi denetimleri sürüyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri, kurdukları kontrol noktalarında taksicileri denetledi.

Metin Tokgöz   | 12.10.2021
İstanbul'da taksi denetimleri sürüyor Fotoğraf: Metin Tokgöz/AA

İstanbul

Kadıköy'de denetim kapsamında polis ekipleri, tek tek araçları durdurup sürücülerin belgelerini inceledi.

Uygulama kapsamında taksi şoförlerinin emniyet kemeri takıp takmadığı, taksimetre açıp açmadığı, trafik kurallarına uyup uymadığı, yolcu seçip seçmediği denetlendi.

Rıhtım Caddesi'nde yapılan uygulamada ekipler, sürücülere maske takmaları konusunda da uyarılarda bulundu.

Turisti kabul etmeyen taksi trafikten men edildi

Uygulama kapsamında taksi şoförlerinin emniyet kemeri takma, taksimetre açma, trafik kurallarına uyma ve yolcu seçip seçmediklerine yönelik kontroller yapıldı.

Denetimler sırasında Mısır'dan gelen bir turist, içerisinde yolcu olmayan bir taksiyi Kapalı Çarşı'ya gitmek için durdurmaya çalıştı. Müşteriyi kabul etmeyen taksici polis ekiplerince çevrildi. Önce ceza yazılan taksicinin aracı trafikten men edildi. Evrakında eksiklik olan başka bir taksicinin aracı da ekiplerce alındı.

İki taksi de çekici yardımıyla yediemin otoparkına götürüldü.

Ayrıca denetimlerde çalışma izni ve ruhsat süresi dolan, emniyet kemeri takmayan, evrakı eksik olan taksicilere ceza yazıldı.

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