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İstanbul'da su ve doğal gaz sayaçlarını okuyan işçilerden eylem

İstanbul'da su ve doğal gaz sayaçlarını okuyan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi İSPER AŞ çalışanları, toplu iş sözleşmesindeki haklarını alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı.

Hasan Hüseyin Kul  | 08.04.2025 - Güncelleme : 08.04.2025
İstanbul'da su ve doğal gaz sayaçlarını okuyan işçilerden eylem

İstanbul

Eyüpsultan'daki İSPER AŞ Genel Müdürlüğü önünde toplanan işçiler, "Enerji işçisi köle değildir.", "İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız." sloganları attı.

Enerji-Sen Genel Başkanı Süleyman Keskin, burada yaptığı açıklamada, toplu iş sözleşme taslağı hazırladıklarını ve en başından beri bir muhatap istediklerini söyledi.

Bir sorun yaşayıp İSKİ ve İGDAŞ'a gittiklerinde İSPER'in işçisi olduklarının, İSPER'e gittiklerinde ise İSKİ ve İGDAŞ işçileri olduklarının söylendiğini aktaran Keskin, şöyle konuştu:

"Başından beri biliyoruz ki biz İSKİ'nin ve İGDAŞ'ın işçisiyiz. Bunun karşısında da yıllardır mücadele yürüttük. Toplu iş sözleşmesi taslağını hazırladığımızda ve masaya oturduğumuzda da yıllardır anlattığımız tabloyu gördük. Bir talepte bulunuyoruz, birisi 'Ben veririm.', diğeri 'Ben vermem.' diyor. O masada muhatap bile belli değil. Ama ne zaman bunlar bir araya geliyor biliyor musunuz? Siz hakkınızı aramaya başladığınız zaman."

İnsanca yaşayacak maaş talebinde bulundukları zaman susulduğunu ifade eden Keskin, haklarını savunmayı sürdüreceklerini belirtti.

Keskin, toplu iş sözleşmeleri sırasında bazı işçiler hakkında tutanak tutulmasına tepki göstererek, hiç kimsenin savunmada bulunmayacağını kaydetti.

Enerji-Sen üyesi işçiler, yarın saat 10.30'da Saraçhane'deki İBB Başkanlık binasının önünde bir araya gelme kararı aldı.

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