Dolar
26.95
Euro
29.62
Altın
1,944.63
ETH/USDT
1,861.60
BTC/USDT
29,170.00
BIST 100
6,856.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulunuyor Beşiktaşlı futbolcu Amir Hadziahmetovic açıklamalarda bulunuyor
logo
Gündem

İstanbul'da su tüketiminde rekor

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) abonelere gönderilen mesajda, dün su tüketiminde rekor kırıldığı belirtilerek, tasarruf çağrısında bulunuldu.

Semra Orkan  | 27.07.2023 - Güncelleme : 27.07.2023
İstanbul'da su tüketiminde rekor

İstanbul

İSKİ'den abonelerinin cep telefonlarına gönderilen kısa mesajda, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, şehirde su tüketimini artırdığı vurgulandı.

Şehre dün verilen suyun 3 milyon 568 bin 56 metreküpe ulaşıp, yeni bir rekor kırdığı aktarılan mesajda, "Günlük alışkanlıklarımızı değiştirerek gerçekleştireceğimiz sadece yüzde 10'luk bir tasarruf dahi yarınlarımız için son derece önemli. Lütfen suyumuzu dikkatli kullanalım. Geleceğimize hep birlikte sahip çıkalım. Desteğiniz için teşekkür ederiz." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da su tüketiminde rekor
Malatya'daki Tarihi Bakırcılar Çarşısı'nın yapımına cumartesi günü başlanıyor
Depremden etkilenen bazı il ve ilçelerde prim borçları ödeme süreleri 29 Aralık'a uzatıldı
Kocaeli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın denize girmek yasaklandı
Muğla'da termik santral çalışanları aileleriyle basın açıklaması yaptı

Benzer haberler

İstanbul'da su tüketiminde rekor

İstanbul'da su tüketiminde rekor

Tekirdağ'ın su ihtiyacını karşılayan barajda doluluk oranı yüzde 19'a düştü

İstanbul'da etkili olan sıcak hava su satışlarını artırdı

Düzce'de sıcaktan etkilenen sahipsiz hayvanlar için iş yerlerinin önüne su kapları konuldu

Düzce'de sıcaktan etkilenen sahipsiz hayvanlar için iş yerlerinin önüne su kapları konuldu
İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 40'ın altına düştü

İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 40'ın altına düştü
Kurşunlu Şelalesi'ni yılın 6 ayında 159 bin 632 kişi ziyaret etti

Kurşunlu Şelalesi'ni yılın 6 ayında 159 bin 632 kişi ziyaret etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet