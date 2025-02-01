İstanbul'da sis etkisini sürdürüyor
İstanbul'da sabah görülen sis, akşam saatlerinde de etkisini sürdürdü.
İstanbul
Megakentin bazı bölgelerinde akşam sis etkili oldu. Bir çok noktada puslu hava hakim olurken, yüksek kesimlerde sis yoğunlaştı.
Bazı bölgelerde sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle sürücüler trafikte kontrollü ilerledi.
Üsküdar'da sis dolayısıyla Çamlıca Kulesi ile Büyük Çamlıca Camisi'nin üst kısımları görünmez hale geldi.
Avrupa Yakası'nın kuzey kesimlerinde de yer yer puslu havanın etkili olduğu görüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.