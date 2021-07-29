Euro
10.07
Dolar
8.46
BIST 100
1,391.64
Altın
1,831.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul'da servis ücretlerine yüzde 15 zam yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, servis ücretlerine yüzde 15 zam yapılması teklifi kabul edildi.

Mücahit Türetken   | 29.07.2021
İstanbul'da servis ücretlerine yüzde 15 zam yapıldı

İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün öğrenci ve personel servis taşımacılığı ücret tarifesi düzenlenmesiyle ilgili teklif toplantıda ele alındı.

Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü yüzde 19,01, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) ise yüzde 22, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çevre Şehircilik Bakanlığı ve İl Milli Eğitim temsilcileri de yüzde 15 zam önerisinde bulundu.

Oturumu yöneten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, her üç teklifi de ayrı ayrı oylattı.

Oylamada, yüzde 15'lik zam teklifi, oy çokluğu ile kabul edildi.

Daha önce 0-1 kilometre arasında 271 TL olan fiyat 311,65 liraya yükseltilirken, diğer tüm mesafelere yüzde 15 artış yapıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de son 24 saatte 497 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Afrika'da ihtiyaç duyulan Kovid-19 aşısının sadece yüzde 10'u kıtaya ulaştı
İran'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 90 bini geçti
Birinci doz aşıda yüzde 65'i geçen İstanbul'un aşı tablosunda rengi sarıya döndü
Dünya genelinde 4 milyar dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Benzer haberler

İstanbul'da servis ücretlerine yüzde 15 zam yapıldı

İstanbul'da servis ücretlerine yüzde 15 zam yapıldı

İBB Başkanı İmamoğlu, sağlıkçıların toplu ulaşım ve İSPARK'lardan ücretsiz faydalanması kararını veto etti