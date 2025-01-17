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Gündem

İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 38'e çıktı

İstanbul'da sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 92 kişiden 38'i hayatını kaybetti.

Hikmet Faruk Başer  | 17.01.2025 - Güncelleme : 17.01.2025
İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 38'e çıktı

İstanbul

Alınan bilgiye göre, sahte içki tüketimine bağlı nedenlerle 92 kişi kentteki çeşitli hastanelere başvurdu.

Metanol zehirlenmesi yaşayan hastalardan 38'i yaşamını yitirirken, tedavisi tamamlanan 8 kişi taburcu edildi.

Hastanede tedavisi süren 46 hastadan 26'sının entübe olduğu öğrenildi.

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