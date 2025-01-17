İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 38'e çıktı
İstanbul'da sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 92 kişiden 38'i hayatını kaybetti.
İstanbul
Alınan bilgiye göre, sahte içki tüketimine bağlı nedenlerle 92 kişi kentteki çeşitli hastanelere başvurdu.
Metanol zehirlenmesi yaşayan hastalardan 38'i yaşamını yitirirken, tedavisi tamamlanan 8 kişi taburcu edildi.
Hastanede tedavisi süren 46 hastadan 26'sının entübe olduğu öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.