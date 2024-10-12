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İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve alt geçitleri su bastı.

Başak Akbulut Yazar  | 12.10.2024 - Güncelleme : 12.10.2024
İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

İstanbul

Anadolu Yakası D-100 kara yolu Kadıköy-Kartal arasındaki trafik, yağışın etkisiyle her iki yönde yoğun seyrediyor.

Şile Otoyolu'nun Ümraniye kesiminde, TEM Otoyolu'nda ise Ataşehir ve Üsküdar arasında trafik yoğunluğu görülüyor.

Anadolu'dan Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu Uzunçayır'dan başlıyor, diğer yönde ise köprü çıkışında başlayıp Altunizade'ye kadar devam ediyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Ümraniye arasında her iki yönde trafik ağır ilerlerken, bazı ana arterler ile sahil yolları ve TEM bağlantı yollarında da trafik yoğunluğu gözleniyor.

İstanbul'un turistik bölgelerinden Taksim'de aniden bastıran sağanağa hazırlıksız yakalananlar duraklara ve dükkanların tentelerinin altına sığındı.

Bazı vatandaşların yağmurdan korunmak için koştuğu görülürken, dışarı hazırlıklı çıkanlar da yağmurun etkisinden şemsiyeleriyle korunmaya çalıştı.​​​​​​

Sağanak hayatı olumsuz etkiledi 

Sağanak, Beylikdüzü'nün Yakuplu ve Gürpınar mahallelerinde hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede bazı ana caddelerin suyla dolması nedeniyle araçlar ilerlemekte zorluk çekti.

Bir vatandaş, su basan alt geçitte ayakkabılarını eline alarak, su birikintisinde çoraplarıyla yürüdü.

Bir başka caddeye dolan su kaldırımla yolu adeta birleştirdi. Vatandaşların biriken su nedeniyle yürümekte zorlandığı, yolda rögarın taştığı görüldü.

Beylikdüzü ile Bahçeşehir arasındaki ana yolda trafik durma noktasına geldi.

Gürpınar Köyiçi'nde de araçlar, suyla dolan yollarda bir süre mahsur kaldı.

İstanbul Valiliği uyarıda bulunmuştu

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji’ye göre, İstanbul’da bu akşam saat 21.00'e kadar yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım ve ani kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadeleri kullanılmıştı.

Paylaşımda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünün hava durumu tahmin ve uyarı tablosuna da yer verilmişti.



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