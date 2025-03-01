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İstanbul'da ramazan davulcularının sahur mesaisi başladı

İstanbul'da 961 mahallede yaklaşık 3 bin 500 ramazan davulcusu söyledikleri manilerle vatandaşları sahura kaldırdı.

Selami Küçükoğlu  | 01.03.2025 - Güncelleme : 01.03.2025
İstanbul'da ramazan davulcularının sahur mesaisi başladı Fotoğraf: Adem Kutucu/AA

İstanbul

Ramazan ayının ilk sahuruna vatandaşları kaldırmak için ellerinde tokmakları, dillerinde manileriyle mahalle aralarında dolaşan davulcuların mesaisi başladı.

Giydikleri kıyafetler ve söyledikleri manilerle vatandaşların ilgisini çeken davulcular, bir yandan da her yere yetişmek için zamanla yarıştı.

Ramazan davulcularının sahura kaldırdığı vatandaşlar da bir yandan fırınların yolunu tuttu.

Sahurda sofralarına sıcak pide almak için fırınlara akın eden vatandaşlar, kuyruk oluşturdu.

Esenler Belediyesi ise ilçe sakinlerini nostaljik vosvos araçlarla sahura kaldırdı.

Süslenen otomobiller ilçe sokaklarını davul sesiyle dolaşırken, sahura kalkan vatandaşlar ise bu anları cep telefonlarının kameralarıyla ölümsüzleştirdi.

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