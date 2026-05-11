Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı

MEB'den yapılan açıklamada, kadrolu öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme atama sonuçlarının "personel.meb.gov.tr" adresinde yayımlandığı bildirildi.

İl içi yer değiştiren öğretmenlerin 26 Haziran itibarıyla tebligat ve ilişik kesme işlemlerine başlayabilecekleri anımsatılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Tercihleri doğrultusunda ataması yapılamayan öğretmenler, başvuru sırasında talep etmeleri halinde ilk iki tercihlerinde yer alan kurumlar için alanları bazında hizmet puanı üstünlüğüne göre sıraya alınacak. Sıra oluşan alanlara 13 Ağustos'a kadar yargı kararları hariç olmak üzere sıra atamaları dışında atama yapılmayacak ve kontenjan verilmeyecek."