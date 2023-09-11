İstanbul'da okul servislerine yönelik denetim yapıldı
İstanbul'da çeşitli yerlerde kontrol noktası kuran polis ekipleri, okul servislerine yönelik denetim yaptı.
İstanbul
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve sivil trafik polisleri, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi.
Kentin birçok ilçesinde oluşturulan denetim noktalarında durdurulan okul servisleri denetlendi.
Fatih'teki Adnan Menderes Bulvarı'nda durdurulan araçlarda sürücülerin emniyet kemeri takıp takmadıkları, servis araçlarındaki yolcu sayısı ve uyarı işaretleri kontrol edildi.
Ekipler, Bakırköy, Beyoğlu, Sarıyer, Kadıköy, Ataşehir, Üsküdar ve Beykoz'da da okul servislerini denetledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.