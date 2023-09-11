Dolar
26.87
Euro
28.85
Altın
1,929.32
ETH/USDT
1,593.20
BTC/USDT
25,701.00
BIST 100
8,271.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Japonya Milli Takımı, Türkiye ile yapacağı karşılaşma öncesinde son hazırlıklarını Cegeka Arena'da gerçekleştiriyor.
logo
Gündem

İstanbul'da okul servislerine yönelik denetim yapıldı

İstanbul'da çeşitli yerlerde kontrol noktası kuran polis ekipleri, okul servislerine yönelik denetim yaptı.

Hasan Hüseyin Kul  | 11.09.2023 - Güncelleme : 11.09.2023
İstanbul'da okul servislerine yönelik denetim yapıldı Fotoğraf: Hasan Hüseyin Kul/AA

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve sivil trafik polisleri, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Kentin birçok ilçesinde oluşturulan denetim noktalarında durdurulan okul servisleri denetlendi.

Fatih'teki Adnan Menderes Bulvarı'nda durdurulan araçlarda sürücülerin emniyet kemeri takıp takmadıkları, servis araçlarındaki yolcu sayısı ve uyarı işaretleri kontrol edildi.

Ekipler, Bakırköy, Beyoğlu, Sarıyer, Kadıköy, Ataşehir, Üsküdar ve Beykoz'da da okul servislerini denetledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomi Koridoru Türkiyesiz olmaz
MİT, PKK/YPG'nin askeri eğitim sorumlusu Muhtesim Akyürek'i etkisiz hale getirdi
Türk askerinden Kosova'da eğitime destek
Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar, 6 Ekim'de BM İnsan Hakları Konseyinde ele alınacak
İstanbul'da okul servislerine yönelik denetim yapıldı

Benzer haberler

İstanbul'da okul servislerine yönelik denetim yapıldı

İstanbul'da okul servislerine yönelik denetim yapıldı

İstanbul'da su kesintisine ve musluklardan çamurlu su akmasına vatandaşlar tepki gösterdi

Zeytinburnu'nun tüpçü kardeşleri baba mesleğini yarım asırdır bırakmıyor

Gençler ve aileler sabah namazında buluştu

Gençler ve aileler sabah namazında buluştu
Yenilenen Vaniköy Camisi, İstanbulluların uğrak yeri oldu

Yenilenen Vaniköy Camisi, İstanbulluların uğrak yeri oldu
İstanbul Valiliği: 1182 emniyet görevlisi eğitim öğretim yılı boyunca öğrencilerin güvenliğini sağlayacak

İstanbul Valiliği: 1182 emniyet görevlisi eğitim öğretim yılı boyunca öğrencilerin güvenliğini sağlayacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet