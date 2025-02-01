Dolar
35.84
Euro
37.15
Altın
2,800.34
ETH/USDT
3,255.10
BTC/USDT
101,933.00
BIST 100
10,004.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul'da metrobüste çıkan yangın kamerada

İstanbul'da bir metrobüsün motor bölümünde çıkan yangın, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Mustafa Mert Karaca, Cüneyt Sevindik  | 01.02.2025 - Güncelleme : 01.02.2025
İstanbul'da metrobüste çıkan yangın kamerada

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Zincirlikuyu istasyonunda metrobüsün motor bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yolcular tahliye edilirken yangın İETT personelinin müdahalesiyle söndürüldü.

Öte yandan, yangına müdahale anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 2026-2027 yıllarında ise tek haneli rakamlara ulaşmayı hedefliyoruz
Üzerinden 2 yıl geçen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş havadan görüntülendi
Bakan Göktaş, Sivas'ta koruyucu aileyi ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de 102 yaşındaki Gülsüm Sakallı ile görüştü
Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

İstanbul'da metrobüste çıkan yangın kamerada

İstanbul'da metrobüste çıkan yangın kamerada

California'daki yangınlar 24 günün ardından kontrol altına alındı

Çekmeköy'de lastik deposunda çıkan yangın söndürüldü

Otellerde görevli mutfak personeline yangın eğitimi verilmesi önerisi

Otellerde görevli mutfak personeline yangın eğitimi verilmesi önerisi
Lise öğrencileri kapalı alanlardaki yangınlarda lazerle çıkışı gösteren cihaz geliştirdi

Lise öğrencileri kapalı alanlardaki yangınlarda lazerle çıkışı gösteren cihaz geliştirdi
Jandarma Genel Komutanlığından Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin açıklama

Jandarma Genel Komutanlığından Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin açıklama
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet