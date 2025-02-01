İstanbul'da metrobüste çıkan yangın kamerada
İstanbul'da bir metrobüsün motor bölümünde çıkan yangın, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İstanbul
Alınan bilgiye göre, Zincirlikuyu istasyonunda metrobüsün motor bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yolcular tahliye edilirken yangın İETT personelinin müdahalesiyle söndürüldü.
Öte yandan, yangına müdahale anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.