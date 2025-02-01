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Ankara'da 4 bin 515 sikke ve tarihi obje ele geçirildi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 4 bin 515 sikke ve tarihi obje ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yaşar Tonbak  | 01.02.2025 - Güncelleme : 01.02.2025
Ankara'da 4 bin 515 sikke ve tarihi obje ele geçirildi

Ankara

İl Jandarma Komutanlığı ve Beypazarı İlçe jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında şüpheli M.A. ve B.O'nun bulunduğu otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada Bizans ve Roma dönemlerine ait 4 bin 460 ait sikke ile 55 tarihi metal obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.A. ve B.O. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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