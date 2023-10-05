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İstanbul'da metrobüs duraklarında yoğunluk yaşandı

İstanbul'da metrobüs hattındaki bazı duraklar ile üst geçitlerde akşam saatlerinde yoğunluk yaşandı.

Berfin Kıraç, Fatih Çağlar Demirbaş  | 05.10.2023 - Güncelleme : 05.10.2023
İstanbul'da metrobüs duraklarında yoğunluk yaşandı

İstanbul

Küçükçekmece Beşyol metrobüs durağındaki üst geçide yönelik yenileme çalışmaları nedeniyle vatandaşlar metrobüse ulaşmakta zorluk çekti.

Çalışmalar kapsamında üst geçide iki yönden çıkan merdivenlerden birer tanesinin kaldırılması nedeniyle metrobüse gitmek isteyenler, üst geçit merdiveninin yer aldığı kaldırımdan itibaren uzun kuyruklar oluşturdu.

Mecidiyeköy metrobüs durağındaki yoğunluk nedeniyle de vatandaşlar ilerlemekte zorlandı. Turnikeden yol seviyesine çıkılan merdivenlerde ve araçların beklendiği alanda yığılma yaşandı.

Metrobüsten inen ve turnike bölgesinden metroya veya otobüs duraklarına ulaşmaya çalışan yolcular da kalabalıkta gruplar halinde ilerlemeye çalıştı.

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