Dolar
27.57
Euro
28.94
Altın
1,820.43
ETH/USDT
1,645.40
BTC/USDT
27,490.00
BIST 100
8,435.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara’da basın toplantısı düzenliyor. TİM Başkanı Gültepe, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda eylül ayına ilişkin dış ticaret rakamlarına ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Ticaret Bakanı Bolat, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda eylül ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını açıklıyor
logo
Gündem

İstanbul'da metrobüs duraklarında yoğunluk yaşandı

İstanbul'da toplu taşıma kullanımının en yoğun olduğu sabah saatlerinde bazı metrobüs durakları ile üst geçitlerde kalabalık ve uzun kuyruklar oluştu.

Elif Küçük, Alper Korkmaz, Mücahit Türetken  | 04.10.2023 - Güncelleme : 04.10.2023
İstanbul'da metrobüs duraklarında yoğunluk yaşandı

İstanbul

Kadıköy'den başlayarak Beylikdüzü'ne kadar giden metrobüs hattındaki bazı duraklarda, işe ve okula gitmek isteyenler aşırı yoğunlukla karşılaştı. Üst geçitlerde başlayan yoğunluk nedeniyle duraklara ulaşmakta güçlük çeken yolcular, araçlara binmekte zorlandı.

04.10.2023

Üsküdar'daki Ünalan metro hattından aktarma yapılan Uzunçayır Metrobüs Durağı'nda yolcu yoğunluğu yaşandı. Metrobüse binmek isteyenler, turnike bölgesindeki yoğunluk nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Metrobüsten inen ve turnike bölgesinden metroya ve otobüse ulaşmaya çalışan kişiler de kalabalıktan dolayı tek sıra halinde ilerlemeye çalıştı.

Küçükçekmece Beşyol Metrobüs Durağı'ndaki üst geçite yönelik yenileme çalışmaları nedeniyle vatandaşlar metrobüse ulaşmakta zorluk çekti. Çalışmalar kapsamında üst geçide iki yönden çıkan merdivenlerden birer tanesinin kaldırılması nedeniyle metrobüse gitmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

Mecidiyeköy Metrobüs Durağı'ndaki yoğunluk nedeniyle de vatandaşlar ilerlemekte zorlandı.

Metrobüs duraklarında yaşanan yoğunluk nedeniyle bazı vatandaşlar da duruma tepki gösterdi. Bazı vatandaşlar araçlara binmekte zorlandıklarını belirtirken bazıları da araçların çok seyrek geldiğini, bu nedenle kalabalık oluştuğunu söyledi.

Özlem Akgün, Beşyol'daki üst geçitte asansör bulunmadığını, belediyenin burada engellilerin kullanımına yönelik çalışma yaptığını anlattı. Çalışma kapsamında üst geçidin üniversitenin bulunduğu tarafa giden bir merdiveninin kaldırıldığını aktaran Akgün, bu nedenle yoğunluk yaşandığını belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Edirne'de "yankesici" güvenlik kamerasını görünce çaldığı telefonu geri verdi
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
İklim değişikliğiyle mücadelede şehir peyzajlarında doğal bitki kullanımı önerisi
Başkentte 1 kişinin öldüğü binadaki patlamanın açık unutulan ocaktan kaynaklandığı belirlendi
İstanbul'da metrobüs duraklarında yoğunluk yaşandı

Benzer haberler

İstanbul'da metrobüs duraklarında yoğunluk yaşandı

İstanbul'da metrobüs duraklarında yoğunluk yaşandı

İstanbul'da haftanın ilk günü trafik yoğunluğu yaşanıyor

Antalya sahillerinde tatil hareketliliği sürüyor

Trabzon'da deniz manzaralı alandaki mezar yerlerinin satışı öncesi yoğunluk yaşandı

Trabzon'da deniz manzaralı alandaki mezar yerlerinin satışı öncesi yoğunluk yaşandı
İstanbul'da metrobüs yolundaki bakım nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanıyor

İstanbul'da metrobüs yolundaki bakım nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanıyor
İstanbul'da haftanın ilk günü trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da haftanın ilk günü trafik yoğunluğu yaşanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet