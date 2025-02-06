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İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu ani bastıran kar nedeniyle beyaza büründü

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çekmeköy mevkisinde ani bastıran kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

İrem Demir, Cüneyt Sevindik  | 06.02.2025 - Güncelleme : 06.02.2025
İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu ani bastıran kar nedeniyle beyaza büründü

İstanbul

İstanbul'da dün başlayan kar ve karla karışık yağmur, bazı bölgelerde aralıklı devam ediyor.

Kentin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çekmeköy mevkisinde şiddetini artırdı.

Ani bastıran kar yağışı sebebiyle beyaza bürünen yolda, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Öte yandan, yolda etkili olan kar yağışı otobüsle seyahat eden yolcular tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, yağışın etkisiyle yolun karla kaplanması ve sürücülerin yavaş ilerlemesi yer aldı.

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