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İstanbul'da "Kuyu-26" operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, elebaşılığını yurt dışında firari olan Abdurrahman Ay'ın yaptığı organize suç örgütüne yönelik İstanbul'da düzenlenen "Kuyu-26" operasyonunda 8 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Şaduman Türkay  | 19.09.2024 - Güncelleme : 19.09.2024
İstanbul'da "Kuyu-26" operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Ankara

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün çalışmaları sonucu "Kuyu-26" operasyonunun düzenlendiğini belirtti.

İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda, elebaşılığını yurt dışında firari Abdurrahman Ay'ın yaptığı organize suç örgütü üyesi 8️ şüphelinin yakalandığını, bunlardan 6️'sının tutuklandığını, 2️'si hakkında adli kontrol kararı verildiğini aktaran Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki organize suç örgütleri ve çeteler kazdıkları kuyulara düşecekler. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgülerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız️." ifadelerini kullandı.

Şüphelilerin, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yağma, tehdit, iş yerine yönelik el bombalı saldırı ve mala zarar verme" suçlarını işlediklerinin tespit edildiğini kaydeden Yerlikaya, operasyon sonucu ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda fişek ele geçirildiği bilgisini verdi.

Bakan Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren emniyet güçlerini tebrik etti.

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