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Gündem

İstanbul'da karla karışık yağmur etkili oldu

İstanbul'un bazı ilçelerinde karla karışık yağmur etkili oldu.

Elif Küçük, Mehmet Ali Derdiyok, Halis Akyıldız  | 10.01.2024 - Güncelleme : 10.01.2024
İstanbul'da karla karışık yağmur etkili oldu

İstanbul

Hava sıcaklığının düştüğü megakentte dün başlayan karla karışık yağmur, bugün de Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerde etkisini gösterdi.

Gün boyunca yer yer etkisini arttıran yağış, bazı bölgelerde sulu kara döndü.

Başakşehir, Avcılar, Esenyurt, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Sultangazi'de aralıklarla sulu kar yağışı devam ediyor.

Yağış dolayısıyla sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşarken, hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

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