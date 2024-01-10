Dolar
29.96
Euro
32.86
Altın
2,027.86
ETH/USDT
2,442.90
BTC/USDT
45,313.00
BIST 100
7,874.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe’nin transfer görüşmelerinde bulunduğu Leonardo Bonucci, İstanbul’a geldi. Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Zeytinburnu’ndaki STK Buluşması programında konuşuyor.
logo
Gündem

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisi hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Esra Ağaçyetiştiren  | 10.01.2024 - Güncelleme : 10.01.2024
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisi hale getirildi

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz artan bir şiddet ve tempoda kararlılıkla devam edecek. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisi hale getirildi
Bakan Uraloğlu: Dörtyol-Hassa projesi ile kesintisiz hizmet sağlanacak
Adalet Bakanı Tunç'tan yargıda uzlaştırma uygulamasına ilişkin açıklama
Düzce'de kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oldu
MİT Başkanı Kalın: Devlete ve millete yapılan hiçbir ihanet cezasız kalmayacaktır

Benzer haberler

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisi hale getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisi hale getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 terörist etkisiz hale getirildi

İzmir'de katliamı canı pahasına engelleyen kahraman: Fethi Sekin

İzmir'de katliamı canı pahasına engelleyen kahraman: Fethi Sekin
Mehmetçik, terör örgütü PKK'ya ait mağarada 467 piyade tüfeği ele geçirdi

Mehmetçik, terör örgütü PKK'ya ait mağarada 467 piyade tüfeği ele geçirdi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, Bakan Güler'e taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, Bakan Güler'e taziye ziyareti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet