Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisi hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz artan bir şiddet ve tempoda kararlılıkla devam edecek. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde."
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Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 10, 2024
Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Terörle ve teröristle mücadelemiz artan bir şiddet ve tempoda kararlılıkla devam edecek.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/MJjF1zLHHX