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İstanbul'da "kaçak sigara" operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

İstanbul'da, kaçak sigara üretilen adreslere düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ferhat Yasak  | 18.02.2024 - Güncelleme : 18.02.2024
İstanbul'da "kaçak sigara" operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt ve Bağcılar'da bulunan bazı iş yerlerinde kaçak sigara kağıdı üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından iki ilçede belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyon yapılan Bağcılar'daki iş yerinin tekstil atölyesi olarak faaliyet gösterdiği belirlendi.

İş yerlerinde yapılan aramalarda, piyasa değeri 22 milyon lira olan toplam 8 milyon 100 bin marka etiketi, 7 milyon 920 bin boş sigara kutusu, 5 milyon 968 bin sigara kağıdı, 11 bin metre sigara kağıdı rulosu, 15 bin sigara kağıdı kutusu ile üretimde kullanılan 9 makine ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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