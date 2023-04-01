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İstanbul'da "huzur uygulaması" yapıldı

İstanbul'da polislerce kentin birçok noktasında "Huzur İstanbul Uygulaması" gerçekleştirildi.

Ferhat Yasak, Mücahit Türetken  | 01.04.2023 - Güncelleme : 01.04.2023
İstanbul'da "huzur uygulaması" yapıldı Fotoğraf: Ferhat Yasak/AA

İstanbul

İlçe emniyet müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Denetleme Şube müdürlüklerinde görevli polislerin katılımıyla başta Beyoğlu, Fatih ve Kadıköy olmak üzere il genelinde asayiş uygulaması yapıldı.

Sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirilen kontrol noktalarında durdurulan araçlar da polislerce arandı.

Narkotik köpeklerinin de katıldığı uygulamaya polis helikopteri de destek verdi.

Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri de botla denizde uygulama yaptı.

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