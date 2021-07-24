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İstanbul'da helikopter destekli trafik denetimi

İstanbul'da polis ekiplerince, bayram tatili dönüşü trafik kurallarını ihlal eden sürücülere yönelik helikopter destekli denetim yapıldı.

Gökhan Yılmaz,Uğur İslamoğlu   | 24.07.2021
İstanbul'da helikopter destekli trafik denetimi Fotoğraf: Serhat Çağdaş / AA

İstanbul

İstanbul'da helikopterli trafik denetimi

İstanbul'da polis ekiplerince, trafik kurallarını ihlal eden sürücülere yönelik helikopter destekli denetim yapıldı. Seyrantepe civarında uçuş yapan polis helikopteri, oluşabilecek olumsuzluklara karşı denetim gerçekleştirdi. ( Serhat Çağdaş - Anadolu Ajansı )

Polis ekiplerinin helikopterle havadan yaptığı uygulamada, trafik ihlalinde bulunan sürücüler tespit edilerek, 15'er kilometre aralıklarla oluşturulan karadaki polis noktalarına bildirildi.

Çatalca ve Mahmutbey'de gişelerdeki yoğunluğun kontrol edildiği uygulamada, trafik kurallarına uymayan sürücüler durdurularak ceza kesildi.

24.07.2021

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü mevkilerinde de polis helikopteri, oluşabilecek olumsuzluklara karşı denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, Kurban Bayramı tatili sonucu kente dönüşlerde herhangi bir yoğunluk oluşmadığı görüldü.


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