İstanbul'da geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı
İstanbul Avcılar'da, geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
İstanbul
Alınan bilgiye göre, Tahtakale Mahallesi İstanbul Caddesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.