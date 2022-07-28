Dolar
17.91
Euro
18.25
Altın
1,756.41
ETH/USDT
1,734.50
BTC/USDT
23,842.00
BIST 100
2,543.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BATE Borisov Teknik Direktörü Aleksandr Mikhailov, basın toplantısı düzenliyor.
logo
Gündem

İstanbul'da geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı

İstanbul Avcılar'da, geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İbrahim Halil Aktürk, Fatih Çağlar Demirbaş   | 28.07.2022
İstanbul'da geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Tahtakale Mahallesi İstanbul Caddesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı
Sanatçı İlhan İrem 67 yaşında vefat etti
Atık su tesisindeki arıza nedeniyle TAG Otoyolu'nda ulaşım aksadı
İstanbul’da yıkım sırasında zarar gören binadaki 5 daire boşaltıldı
Alacahöyük Ören Yeri'ndeki yangın söndürüldü

Benzer haberler

İstanbul'da geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı

İstanbul'da geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet