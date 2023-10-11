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Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Kayseri'de mobilya üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ramazan Kaya  | 11.10.2023 - Güncelleme : 11.10.2023
Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı Fotoğraf: Ramazan Kaya/AA

Kayseri

Melikgazi ilçesindeki Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 10. Cadde'de, mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Çatı kısmında çökme meydana gelen fabrikadaki yangın ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği fabrika ve içeride bulunan malzemeler kullanılamaz hale geldi.

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