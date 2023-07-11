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İstanbul'da GENEL-İŞ Sendikası üyelerinden iş bırakma eylemi

DİSK'e bağlı Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (GENEL-İŞ) üyeleri, ücretlerin arttırılması talebiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere örgütlü oldukları belediyelerde iş bırakma eylemi başlattı.

Şükrü Gündüz  | 11.07.2023 - Güncelleme : 11.07.2023
İstanbul'da GENEL-İŞ Sendikası üyelerinden iş bırakma eylemi Fotoğraf: Şükrü Gündüz/AA

İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bazı ilçe belediyelerde iş bırakma eylemi başlatan sendika üyeleri Şişli'de bir araya geldi. Burada halay çekip çeşitli sloganlar atan gruptakiler, taleplerinin yer aldığı pankartlar açtı.

Sendika üyeleri ardına açıklama yapan GENEL-İŞ İstanbul 2 No'lu Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Zuhal Kaynak, belediye işverenlerinin işçilere reva gördükleri düşük ücret dayatmasını kırmaya kararlı olduklarını söyledi.

Belediye yönetimlerinin her şeyden önce kendi çalışanlarına karşı sorumluluklarını yerine getirmek zorunda olduklarını dile getiren Kaynak, "Ekonomik kriz ve düşük ücret kıskacında çalışan yüz binlerce belediye işçisinin sesine kulak verin. Tercihlerinizi ve önceliklerinizi işçilerin yaşam koşullarını iyileştirmekten yana kullanın." dedi.

Kaynak, belediyelerin önemli bir bölümünde var olan ekonomik zorlukları ortadan kaldırmak için belediye gelirlerinin arttırılması gerektiğini belirterek, bununla ilgili düzenlemelerin hayata geçirilmesinin önemine işaret etti.

Kıdem tazminat tavanı uygulamasının, işçilerin mağduriyetine neden olduğunu anlatan Kaynak, son memur maaş uygulamasından doğacak, düşük kıdem tazminatı tavanına ilişkin mağduriyetlerin giderilmesini istediklerini belirtti.

Zuhal Kaynak, eşitlik ve insanca yaşayacak bir ücret talep ettiklerini anlatarak, şöyle konuştu:

"Bu talep sadece üyelerimizin değil yüz binlerce belediye işçisinin talebidir. Tüm belediye işçilerini 4 ana talebimiz etrafında mücadele etmeye çağırıyoruz. İnsanca yaşayacak bir ücret için tüm ücretler iyileştirilmelidir, belediye şirket işçilerine uygulanan ayrımcılık son bulmalıdır, kadro ve ilave tediye haklarımız derhal verilmelidir, vergide adalet sağlanmalı ücretlerdeki gelir vergisi kesintisi düşürülmelidir."

Gruptakiler, basın açıklamasının ardından dağıldı.

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