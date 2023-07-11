TBMM Başkanı Kurtulmuş: Tüm dünyanın Srebrenitsa'da yaşanan acıların tekrarlanmaması için alması gereken tedbirler var
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, tüm dünyanın Srebrenitsa'da yaşanan acıların tekrarlanmaması için alması gereken tedbirler olduğunu belirtti.
TBMM
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 28 yıl önce Srebrenitsa'da Boşnakların maruz kaldığı soykırımın, insanlığın şahit olduğu en büyük utançlardan biri olduğunu ifade etti.
28 yıl önce #Srebrenitsa'da Boşnak kardeşlerimizin maruz kaldığı soykırım, şüphesiz insanlığın şahit olduğu en büyük utançlardan biridir.— Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) July 11, 2023
Tüm dünyanın gözü önünde yaşanan bu vahşetin failleri ve yaşanan bu felakete sessiz kalarak adeta destek olanlar ilelebet insanlığın… pic.twitter.com/HCeuwOslCG
Tüm dünyanın gözü önünde yaşanan bu vahşetin faillerinin ve yaşanan bu felakete sessiz kalarak destek olanların ilelebet insanlığın vicdanında yargılanacağını vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:
"Bugün, tüm dünyanın Srebrenitsa'da yaşanan acıların tekrarlanmaması için alması gereken tedbirler var. Türkiye, üzerine düşen sorumluluğun bilinciyle dün olduğu gibi bundan sonra da vicdanın ve adaletin gür sesi olmaya devam edecektir. Bu vesile ile bir kez daha Srebrenitsa şehitlerine Allah'tan rahmet diliyor, Bosna Hersek halkına taziyelerimi sunuyorum. Srebrenitsa'yı unutmayacağız, unutturmayacağız."
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.