Dolar
26.11
Euro
28.69
Altın
1,930.93
ETH/USDT
1,865.70
BTC/USDT
30,333.00
BIST 100
6,360.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya'daki NATO Zirvesi kapsamında İtalya Başbakanı Meloni ile bir araya geldi
logo
Gündem

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Tüm dünyanın Srebrenitsa'da yaşanan acıların tekrarlanmaması için alması gereken tedbirler var

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, tüm dünyanın Srebrenitsa'da yaşanan acıların tekrarlanmaması için alması gereken tedbirler olduğunu belirtti.

Zehra Aydın Turapoğlu  | 11.07.2023 - Güncelleme : 11.07.2023
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Tüm dünyanın Srebrenitsa'da yaşanan acıların tekrarlanmaması için alması gereken tedbirler var

TBMM

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 28 yıl önce Srebrenitsa'da Boşnakların maruz kaldığı soykırımın, insanlığın şahit olduğu en büyük utançlardan biri olduğunu ifade etti.

Tüm dünyanın gözü önünde yaşanan bu vahşetin faillerinin ve yaşanan bu felakete sessiz kalarak destek olanların ilelebet insanlığın vicdanında yargılanacağını vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bugün, tüm dünyanın Srebrenitsa'da yaşanan acıların tekrarlanmaması için alması gereken tedbirler var. Türkiye, üzerine düşen sorumluluğun bilinciyle dün olduğu gibi bundan sonra da vicdanın ve adaletin gür sesi olmaya devam edecektir. Bu vesile ile bir kez daha Srebrenitsa şehitlerine Allah'tan rahmet diliyor, Bosna Hersek halkına taziyelerimi sunuyorum. Srebrenitsa'yı unutmayacağız, unutturmayacağız."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da kurallara uymayan 10 taksiciye para cezası kesildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau ile görüştü
Diyarbakır'da annelerin başlattığı "evlat nöbeti"ne bir aile daha katıldı
KKTC Başbakanı Üstel: Büyük gövdeli uçakların da ülkemize ineceği yeni bir havalimanına kavuşmanın sevincini yaşıyoruz
Uzmanlar: Bu dönemde Türkiye, Soğuk Savaş dönemindeki jeopolitik önemini tekrar kazandı

Benzer haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile görüştü

KKTC Meclis Başkanı Töre, KKTC'nin devamının Türkiye'nin desteğiyle mümkün olduğunu söyledi

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Tüm dünyanın Srebrenitsa'da yaşanan acıların tekrarlanmaması için alması gereken tedbirler var

TBMM Başkanı Kurtulmuş, KKTC'de Küçük ve Denktaş'ın kabirlerini ziyaret etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, KKTC'de Küçük ve Denktaş'ın kabirlerini ziyaret etti
TBMM Başkanı Kurtulmuş, ilk yurt dışı ziyaretini KKTC ve Azerbaycan'a gerçekleştirecek

TBMM Başkanı Kurtulmuş, ilk yurt dışı ziyaretini KKTC ve Azerbaycan'a gerçekleştirecek
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Adıyaman'da konuştu: Süratle kalıcı konutlara geçilmesi için seferberlik vaktidir

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Adıyaman'da konuştu: Süratle kalıcı konutlara geçilmesi için seferberlik vaktidir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet