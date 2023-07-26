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İstanbul'da etkili olan sıcak hava su satışlarını artırdı

İstanbul'da etkisini artıran hava sıcaklığı ve hissedilen yüksek nem nedeniyle su, dondurma ve klima satıcıları yoğun mesai yaptı.

Büşra Çoban  | 26.07.2023 - Güncelleme : 26.07.2023
İstanbul'da etkili olan sıcak hava su satışlarını artırdı Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş - AA

İstanbul

Kentte mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık bugün etkisini daha da artırdı.

Sıcak hava dalgasına bağlı olarak mevsim normallerinin 7 ila 9 derece üzerine çıktığı bazı yerlerde sıcaklık 37 dereceyi aşarken hissedilen sıcaklık da 40 derecenin üzerine çıktı.

Yüksek sıcaklıkta dışarı çıkmayı tercih eden vatandaşlar, soğuk su ve dondurma satan iş yerlerinde yoğunluk oluşturdu.

Üsküdar'daki bir büfede çalışan Adem Helvacıoğlu, su satışlarında artış olduğunu belirterek, "Maalesef yetiştiremiyoruz. Çok sıcak. Genelde 11.00 ile 16.00 saatleri arasında çok su satıyoruz." dedi.

İstanbul'da hava sıcaklığının normalin üzerinde olduğuna dikkati çeken büfe çalışanı Selçuk Gün de su satışlarına yetişemediklerini anlattı.

Soğuk su nedeniyle bazı müşterilerle tartıştıklarını dile getiren Gün, "İnsanlardan, 'Daha soğuk olsun, buz gibi olsun, içinde buz olsun' gibi tepkiler alıyoruz. Ama biz de yetişemiyoruz. İnsanlar bizi hiç anlamıyor. Hava çok sıcak. Biz burada yanıyoruz zaten. Akşam 19.00'a kadar sudan başka bir şey satamıyoruz artık." diye konuştu.

Dondurma satıcısı Sefa Meşe de akşamları dondurma satışının iyi olduğunu belirterek, "Genelde akşam saatleri hava biraz daha serinlediği zaman bir tık daha hareket oluyor. Gündüz insanlar fazla dışarı çıkmıyor. Çıkan da yiyor ama." dedi.

Osman Özakkaya ise artan hava sıcaklıklarının dondurma satışlarına ciddi oranda yansıdığını vurgulayarak, saat 18.00'den sonra ciddi kuyruklar oluştuğunu söyledi.

"Klima stoklarımız yetişemiyor"

Klima satıcısı Neslihan Ertuğrul, satışlarının şu an çok fazla olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Mevsim normallerinin üzerinde olduğu için sıcaklık şu anda insanlardan çok fazla bir talep geliyor. Taleplere yetişemiyoruz. Klima stoklarımız yetişemiyor. İnsanlardan talepler çok fazla. Kışın da oluyor satışlarımız tabii ki ama bu sene aşırı sıcaklar olduğu için talep de çok fazla. Elimizden geldiği kadar herkese yetmeye çalışıyoruz."


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