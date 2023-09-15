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İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Muhammed Gencebay Gür  | 15.09.2023 - Güncelleme : 15.09.2023
İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu Fotoğraf: Cem Tekkeşinoğlu/AA

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, kent genelinde önceden belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Ekipler, adreslerde detaylı arama yaptı.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

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