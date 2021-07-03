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İstanbul'da düzenlenen operasyonda 8 bin litre sahte içki ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 8 bin litre sahte içki ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Berk Özkan   | 03.07.2021
İstanbul'da düzenlenen operasyonda 8 bin litre sahte içki ele geçirildi

İstanbul

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziosmanpaşa'da faaliyet gösteren işletmelerden piyasaya sahte içki sürüldüğü bilgisini aldı. Yapılan çalışmalar ve fiziki takiple sahte içkilerin satışa hazırlandığı ve piyasaya sürüldüğü adresler belirlendi.

Sahte içki deposuna sevkiyat esnasında baskın düzenleyen ekipler arama yaptı.

Aramalarda, ünlü markalar birebir taklit edilerek üretilen, profesyonel kişilerce "Bandrollü Ürün İzleme Sistemi" ile yapılacak kontrollerle sahte oldukları tespit edilebilecek şekilde piyasaya sürülmeye hazır şişelerde 950 litre cin, 5 bin 950 litre viski, 1100 litre votka olmak üzere toplam 8 bin litre sahte içki ele geçirildi.

Sahte içkileri piyasaya sürmeye çalıştığı tespit edilen şüpheliler S.T. ile G.Ş. gözaltına alındı.

Şüpheliler, Jandarma'daki işlemlerinin ardından "kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet etmek" suçundan adliyeye sevk edildi.

Jandarmadan uyarı

Jandarma, şişelerin üzerinde bulunan akıllı bandrollerin detaylı bir şekilde incelenmesini, bandrolü olmayan veya açılmış ürünlerin satın alınmamasını, şüphelenilen herhangi bir durumda kolluk kuvvetlerine veya "174 Alo Gıda" ihbar hattına ulaşılmasını vatandaşlardan istedi.

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