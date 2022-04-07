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İstanbul'da DHKP/C'ye yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı

Terör örgütü DHKP/C'nin 12 Mart'ta Sultangazi'de düzenlediği eylemde, pankart açarak slogan attığı tespit edilen 23 şüpheliden 16'sı yakalandı.

Başak Akbulut Yazar, İrem Demir   | 07.04.2022
İstanbul'da DHKP/C'ye yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DHKP/C'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında Sultangazi'de 12 Mart 1995'teki Gazi olaylarını anma yürüyüşüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

Yürüyüşte örgütsel pankart açarak sloganlar attığı tespit edilen 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul'da 7 ilçede 21 adrese operasyon yapıldı.

Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınırken farklı bir soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan 1 şüpheli de yakalandı.


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