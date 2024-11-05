İstanbul'da DHKP/C operasyonunda 5 zanlı yakalandı
İstanbul'da, terör örgütü DHKP/C'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik 9 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, terör örgütü DHKP/C'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada, örgütün açık alan yapılanması Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Yardımlaşma Derneği (TAYAD) içinde olduğu belirlenen 7 şüpheli tespit edildi.
Savcılığın gözaltı kararı vermesinin ardından emniyet güçleri Kağıthane, Sancaktepe, Şişli, Kadıköy, Tuzla, Eyüpsultan ve Sarıyer'deki 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda örgüt broşürü ve pankart ele geçirildi.
Ekiplerin diğer şüphelileri arama çalışması sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.