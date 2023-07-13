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İstanbul'da denizin üzerinde kahverengi toz bulutu oluştu

Berk Özkan  | 13.07.2023 - Güncelleme : 14.07.2023
İstanbul'da denizin üzerinde kahverengi toz bulutu oluştu

İstanbul

İstanbul'da denizin üzerinde kahverengi toz bulutu oluştu.

İstanbul Boğazı üzerine akşam saatlerinde kahverengi toz bulutu çöktü.

Boğazdaki gemilerin toz bulutu içerisinde ilerlediği görülürken, bazı vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.

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