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Arnavutköy'de oto tamircisinin ezilme tehlikesi geçirdiği anlar kamerada

Arnavutköy'de oto elektrik ustası, altında çalıştığı aracın hareket etmesi üzerine ezilme tehlikesi geçirdi.

Mehmet Ali Derdiyok  | 13.07.2023 - Güncelleme : 13.07.2023
Arnavutköy'de oto tamircisinin ezilme tehlikesi geçirdiği anlar kamerada

Istanbul

Tayakadın Mahallesi'nde dükkanı bulunan Ersin Özenli, müşterisinin kamyonetindeki arızayı tamir etmek için aracın altına uzandı.

Özenli, marş dinamosunu takmaya çalıştığı sırada kabloların temas etmesi sonucu aracın hareket ettiğini fark etti.

Tamirci refleksle tampona tutunup sürünerek araçla birlikte ilerlerken, sahibi de koşarak bindiği aracı durdurdu.

Ezilmekten son anda kurtulan tamircinin yaşadıkları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Arnavutköy'de oto tamircisinin ezilme tehlikesi geçirdiği anlar kamerada
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