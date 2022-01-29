Dolar
13.52
Euro
15.10
Altın
1,791.83
ETH/USDT
2,575.00
BTC/USDT
37,835.00
BIST 100
1,983.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun’da toplu açılış töreninde konuşuyor BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara’da partisinin 29. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda konuşuyor
logo
Gündem

İstanbul'da deniz dibindeki atıklar temizleniyor

İstanbul Boğazı'nda, Üsküdar Belediyesince başlatılan "Deniz Dibi Temizliği Seferberliği" çalışması kapsamında dalgıçlar dipten atık çıkardı.

Mustafa Hatipoğlu, Yunus Emre Günaydın   | 29.01.2022
İstanbul'da deniz dibindeki atıklar temizleniyor Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım / AA

İstanbul

Dalgıçlar denizaltı kameralarıyla dibi tarayarak poşet, cam, plastik, teneke kutu, pet şişe gibi atıkları denizden çıkardı.

Çıkarılan atıklar alanda sergilenerek, denizin dibindeki kirlilik vatandaşlara gösterildi.

Denizden çıkarılan iş makinesi lastiği ve demir mazgallar dikkat çekti.

Çalışmaları izleyen Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, denizlerdeki kirliliği ülkeye göstermek istediklerini belirterek, 15 dalgıcın çıkardığı denizlerdeki atıkların insanı hayretler içerisinde bıraktığını söyledi.

Denizlerin kıymetinin bilinmediğini dile getiren Türkmen, "Televizyonlar, telefonlar, iş makinesi lastikleri, kapılar, sandalyeler, hatta silahlar dahi çıkıyor. Yani vatandaş normalde ne kadar çöpe atılması gereken atık varsa işin kolayına kaçarak denize fırlatmış. Denizde görmek istemediğimiz ne varsa hepsi burada. Biz bu konuda farkındalık oluşturmak istiyoruz. Bütün vatandaşlarımızın gençlerimizin bu konuda duyarlı olması gerekir. Lütfen denizlerimizi temiz tutalım." ifadelerini kullandı.

Denize atılan çöplerin yok olup gitmediğini vurgulayan Türkmen, camın 5 bin yıl, plastiğin bin yıl, metalin 1500 yılda doğadan yok olduğunu söyledi.

Türkmen, oluşan deniz kirliliği nedeniyle balık çeşitlerinin de azaldığını dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Araştırmaya göre, Kovid-19 hamsterlardan insanlara bulaşabiliyor
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 305 bini aştı
Türkiye'de 93 bin 586 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 210 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 878 bin 467'ye yükseldi
Rusya'da günlük Kovid-19 vakası sayısı 100 bine yaklaştı

Benzer haberler

İstanbul'da deniz dibindeki atıklar temizleniyor

İstanbul'da deniz dibindeki atıklar temizleniyor

İstanbul'da kar yağışı başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'de vatandaşlarla sohbet etti