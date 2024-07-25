İstanbul'da cami imamını okla yaralayan şüpheli tutuklandı
İstanbul'da cami imamını okla vurarak yaralayan şüpheli tutuklandı.
İstanbul
Bağcılar Merkez Mahallesi'ndeki bir camide imamlık yapan D.K'yi okla vurarak yaraladıktan sonra yakalanan şüpheli M.F.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, daha sonra Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.
İstanbul'da Bağcılar Merkez Mahallesi'ndeki bir camide görev yapan bir cami imamı, caminin yakınlarında sağ omuzundan okla vurularak yaralandı ⤵️— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) July 24, 2024
• Hastanede tedavi altına alınan imamın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi
• İmamı okla vurarak yaralayan şüpheli gözaltına… pic.twitter.com/1GaWZSCZpo
Savcılıkta ifade verdikten sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlı, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.
Öte yandan, olayda yaralanan imam D.K'nin kaldırıldığı hastanedeki tedavisi sürüyor.
Olay
Bağcılar Merkez Mahallesi'ndeki bir camide imamlık yapan D.K, dün caminin yakınlarında sağ omzundan okla vurularak yaralanmıştı.
Olayın ardından vatandaşlarca yakalanarak polis ekiplerine teslim edilen zanlı M.F.G. gözaltına alınırken yaralanan imam D.K. hastaneye kaldırılmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.