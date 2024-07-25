Dolar
33.09
Euro
35.89
Altın
2,365.74
ETH/USDT
3,180.30
BTC/USDT
64,110.00
BIST 100
10,917.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul'da cami imamını okla yaralayan şüpheli tutuklandı

İstanbul'da cami imamını okla vurarak yaralayan şüpheli tutuklandı.

Emrah Gökmen, Elif Somuncu  | 25.07.2024 - Güncelleme : 25.07.2024
İstanbul'da cami imamını okla yaralayan şüpheli tutuklandı

İstanbul

Bağcılar Merkez Mahallesi'ndeki bir camide imamlık yapan D.K'yi okla vurarak yaraladıktan sonra yakalanan şüpheli M.F.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, daha sonra Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkta ifade verdikten sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlı, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Öte yandan, olayda yaralanan imam D.K'nin kaldırıldığı hastanedeki tedavisi sürüyor.

Olay

Bağcılar Merkez Mahallesi'ndeki bir camide imamlık yapan D.K, dün caminin yakınlarında sağ omzundan okla vurularak yaralanmıştı.

Olayın ardından vatandaşlarca yakalanarak polis ekiplerine teslim edilen zanlı M.F.G. gözaltına alınırken yaralanan imam D.K. hastaneye kaldırılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de akıma kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin ihmaller bilirkişi raporuna yansıdı
İstanbul'da cami imamını okla yaralayan şüpheli tutuklandı
"Yüksek karlı gizli fon" dolandırıcılığına yeni dava
Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Kılıç, Netanyahu'nun ABD Kongresinde konuşmasına tepki gösterdi
İstanbul'da yediemin otopark ücretlerine yüzde 13 zam yapıldı

Benzer haberler

İstanbul'da cami imamını okla yaralayan şüpheli tutuklandı

İstanbul'da cami imamını okla yaralayan şüpheli tutuklandı

Ankara, İstanbul ve bazı iller için gök gürültülü sağanak uyarısı

Arnavutköy'de İETT otobüsü yağmur suyu kanalına düştü

İstanbul'da okla vurulan cami imamı yaralandı

İstanbul'da okla vurulan cami imamı yaralandı
A Millli Erkek Voleybol Takımı, yeni başantrenörü Umut Çakır oldu

A Millli Erkek Voleybol Takımı, yeni başantrenörü Umut Çakır oldu
Beşiktaş'ta virajı alamayan İETT otobüsü kaza yaptı

Beşiktaş'ta virajı alamayan İETT otobüsü kaza yaptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet