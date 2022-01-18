Dolar
13.53
Euro
15.32
Altın
1,813.24
ETH/USDT
3,155.10
BTC/USDT
42,350.00
BIST 100
1,979.83
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği, Hrant Dink'in ölüm yıl dönümü ile ilgili olarak kapatılacak yollar ve alternatif güzergahları açıkladı.

Semra Orkan, Gökhan Yılmaz   | 18.01.2022
İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul

Valilik açıklamasına göre, bugün saat 11.00 itibarıyla Halaskargazi Caddesi, Tavukçu Feti Sokak, Saksı Sokak (Ergenekon Caddesi girişi), Pangaltı 2236 no'lu ışıklar, Özgür Sokak Şişli istikameti ve Zafer Sokak Şişli istikameti trafiğe kapatılacak.

Taksim'den gelen akım, Valikonağı Caddesi'ne yönlendirilirken, Şişli'ye gitmek isteyen sürücü ve yayalar Valikonağı ile Rumeli Caddesi Osmanbey kavşağından Şişli istikametine, Şişli istikametinden gelen akım ise Osmanbey kavşağından Ergenekon Caddesi istikametine yönlendirilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi
Belçika'da vakaların çoğunu oluşturan Omicron'un alt versiyonunun da dolaştığı savunuldu
ABD'de Omicron dalgası ölümlerinin 300 bini bulabileceği tahmin ediliyor
Bakan Koca: Hatırlatma dozu aşılarının Omicron varyantına karşı önemli bir tedbir olduğu unutulmamalı
İtalya'da Kovid-19 salgınında 'en yüksek günlük vaka sayısı' kaydedildi

Benzer haberler

İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

'FETÖ'nün talimatı'yla işlendiğine karar verilen Hrant Dink cinayeti 15. yılında

İstanbul'da TEM bağlantı yolundaki kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu