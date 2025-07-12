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İstanbul'da Aydos Ormanı'nda çıkan yangın söndürüldü

İstanbul'da Aydos Ormanı'nda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Cüneyt Sevindik, Gökçe Karaköse  | 12.07.2025 - Güncelleme : 12.07.2025
İstanbul'da Aydos Ormanı'nda çıkan yangın söndürüldü Fotoğraf: Cüneyt Sevindik/AA

İstanbul

Ormanın Pendik ilçesindeki sınırlarında yer alan bölgesinde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

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Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangına, karadan yürütülen söndürme çalışmalarının yanı sıra yangın söndürme helikopteriyle de havadan müdahale edildi.

Müdahale sırasında ormanlık alanın yakınlarında ikamet eden bazı vatandaşlar ekiplere destek oldu.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

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