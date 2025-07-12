İstanbul'da Aydos Ormanı'nda çıkan yangın söndürüldü
İstanbul'da Aydos Ormanı'nda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
İstanbul
Ormanın Pendik ilçesindeki sınırlarında yer alan bölgesinde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
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Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangına, karadan yürütülen söndürme çalışmalarının yanı sıra yangın söndürme helikopteriyle de havadan müdahale edildi.
Müdahale sırasında ormanlık alanın yakınlarında ikamet eden bazı vatandaşlar ekiplere destek oldu.
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
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İstanbul'da Aydos Ormanı'nda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) July 12, 2025
Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi https://t.co/DzsmBk0eLX pic.twitter.com/KLUgocoyM3