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İstanbul'da arızalanan metrobüsteki yolcular tahliye edildi

Bakırköy'de seyir halindeyken arızalanan metrobüsteki yolcular tahliye edildi.

Alper Korkmaz  | 06.07.2023 - Güncelleme : 06.07.2023
İstanbul'da arızalanan metrobüsteki yolcular tahliye edildi Fotoğraf: Alper Korkmaz/AA

İstanbul

Cevizlibağ'dan hareket ederek Beylikdüzü'ne giden metrobüs, İncirli durağına yaklaştığı sırada motor kısmından dumanlar yükseldi.

Yolcuların tahliye edilmesinin ardından araç durağa çekilerek teknik ekibe bilgi verildi.

Metrobüsten inen yolcular da durağa kadar yürüdü.

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