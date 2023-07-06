İstanbul'da arızalanan metrobüsteki yolcular tahliye edildi
Bakırköy'de seyir halindeyken arızalanan metrobüsteki yolcular tahliye edildi.
İstanbul
Cevizlibağ'dan hareket ederek Beylikdüzü'ne giden metrobüs, İncirli durağına yaklaştığı sırada motor kısmından dumanlar yükseldi.
Yolcuların tahliye edilmesinin ardından araç durağa çekilerek teknik ekibe bilgi verildi.
Metrobüsten inen yolcular da durağa kadar yürüdü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.