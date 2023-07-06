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Dışişleri Bakan Yardımcısı Akçapar, Pakistan Dışişleri Müsteşarı Khan ile görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, Pakistan Dışişleri Müsteşarı Büyükelçi Asad Majeed Khan ile Türkiye-Pakistan siyasi istişareleri kapsamında Ankara'da görüştü.

Gökhan Çeliker, Tuğba Altun  | 06.07.2023 - Güncelleme : 06.07.2023
Dışişleri Bakan Yardımcısı Akçapar, Pakistan Dışişleri Müsteşarı Khan ile görüştü

Ankara

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda Akçapar'ın, Khan ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

Paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Türkiye-Pakistan siyasi istişareleri, Bakan Yardımcımız Büyükelçi Burak Akçapar ve Pakistan Dışişleri Müsteşarı Büyükelçi Asad Majeed Khan başkanlığındaki heyetler arasında Ankara’da yapılmıştır. İstişarelerde dost ve kardeş Pakistan’la ikili ilişkilerimizin tüm veçheleriyle bölgesel ve uluslararası gelişmeler görüşülmüş, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin müstakbel toplantısının hazırlıkları ele alınmıştır."

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