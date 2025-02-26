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İstanbul'da arızalanan metrobüs yoğunluğa neden oldu

İstanbul'da, Okmeydanı Hastane durağında bir metrobüsün arızalanması nedeniyle yoğunluk oluştu.

Ali Cevahir Aktürk, Gökçe Karaköse  | 26.02.2025 - Güncelleme : 26.02.2025
İstanbul'da arızalanan metrobüs yoğunluğa neden oldu Fotoğraf: Ali Cevahir Aktürk/AA

İstanbul

Söğütlüçeşme-Avcılar hattında seyreden metrobüs, Okmeydanı Hastane durağında yolcu aldıktan sonra arızalandı.

Metrobüsteki yolcular, şoförün uyarısıyla araçtan indi.

Arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşanırken, yolcular da durakta yoğunluğa neden oldu.

Seferlerin aksaması nedeniyle metrobüs güzergahında Çağlayan durağına kadar uzun araç kuyrukları oluştu.

Araç yoğunluğu nedeniyle metrobüslerin ters istikamette kontrollü şekilde ilerlemesi sağlandı.

Arızalanan metrobüsün çekilmesinin ardından seferler normale döndü.

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