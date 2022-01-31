Dolar
13.43
Euro
15.00
Altın
1,786.70
ETH/USDT
2,519.10
BTC/USDT
37,075.00
BIST 100
2,007.93
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Türk-Alman Üniversitesi (TAÜ) ortaklığında "Almanya'daki Türk Varlığının 60 Yılı Sempozyumu" devam ediyor
logo
Gündem

İstanbul'da alkollü sürücü park halindeki araçlara çarptı

Bahçelievler'de bir otomobil park halindeki araçlara çarptı.

Şükrü Gündüz   | 31.01.2022
İstanbul'da alkollü sürücü park halindeki araçlara çarptı Fotoğraf: Şükrü Gündüz/ AA

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Siyavuşpaşa Mahallesi Akasya Sokak'ta, E.Y yönetimindeki 34 SK 3916 plakalı otomobil, park halindeki araçlara çarptıktan sonra, bir aracın üzerinde asılı kaldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde bulunan sürücü ve yanındaki yolcu çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarıldı.

Polisin yaptığı kontrolde otomobili kullandığı değerlendirilen E.Y'nin alkollü olduğu belirlendi.

Sarhoş olan ve alkolmetreye üflemek istemeyen sürücü, polislerin uzun süre ikna çalışması sonucunda alkolmetreye üfledi. E.Y'nin 1,60 promil alkollü olduğu belirlendi.

E.Y. ve yanındaki yolcu gözaltına alındı.

Kaza yapan otomobil, sokakta park halinde bulunan araçların kaldırılmasından sonra olay yerinden çekici yardımıyla alındı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hollanda'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi
Türkiye'de 88 bin 145 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 189 kişi hayatını kaybetti
İsrail'de Omicron varyantındaki gerilemeyle virüs bulaştırma katsayısı 1'in altına indi
Hindistan'da son 24 saatte 234 binden fazla yeni Kovid-19 vakası kaydedildi
Hızlı bulaşan Omicron yeterli bağışıklık sağlamıyor

Benzer haberler

İstanbul'da alkollü sürücü park halindeki araçlara çarptı

İstanbul'da alkollü sürücü park halindeki araçlara çarptı

Gaziantep'te yolcu otobüsü şarampole devrildi

İstanbul'da 2 metrobüsün çarpıştığı kazada bir yolcu yaralandı

Geçen yıl 810 bin kişi emekliliğe hak kazandı

Geçen yıl 810 bin kişi emekliliğe hak kazandı
İstanbul'da devrilen polis servis aracındaki 14 kişi yaralandı

İstanbul'da devrilen polis servis aracındaki 14 kişi yaralandı
Marmaray 4 günde 1 milyon 250 bin kişiyi taşıdı

Marmaray 4 günde 1 milyon 250 bin kişiyi taşıdı