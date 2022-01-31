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Çorum'da kar etkili oluyor

Kemal Ceylan   | 31.01.2022
Çorum'da kar etkili oluyor

Çorum

Çorum'da kar nedeniyle kent merkezi yeniden beyaz örtüye büründü.

Hava sıcaklıklarının sıfırın altında seyrettiği kentte ekipler karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Çorum Belediyesine bağlı ekipler kent merkezinde yol ve kaldırımlarda kar temizliği yaparken, Karayolları Şube Müdürlüğü ekipleri ise Samsun-Ankara kara yolunu ulaşıma açık tutmak için çalışıyor.

Jandarma ve polis ekipleri ise sürekli devriye yaparak, ulaşımda sorun yaşanan alanları tespit edip ilgili kurumları bilgilendiriyor.

Karın aralıklarla iki gün boyunca devam etmesi beklenen kentte en yüksek hava sıcaklıklarının bir haftanın ardından sıfır derecenin üzerine çıkması bekleniyor.

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