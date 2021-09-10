Dolar
8.46
Euro
10.00
Altın
1,792.55
ETH/USDT
3,297.90
BTC/USDT
45,467.00
BIST 100
1,438.72
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul'da akşam saatlerinde trafikte yoğunluk yaşanıyor

İBB'nin mobil uygulamasına göre, saat 18.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 62 olarak ölçüldü.

Hatice Şenses Kurukız, İlyas Kaçar, Muhammed Gencebay Gür, Ali Ebubekir Tokcan, Adem Koç, Arife Karakum   | 10.09.2021
İstanbul'da akşam saatlerinde trafikte yoğunluk yaşanıyor

İstanbul

İstanbul'da, haftanın son iş gününde mesai saatinin sona ermesiyle trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Okul ve iş yerlerinden evlerine dönmek isteyen vatandaşlar, akşam trafikte yoğunluk oluşturdu. Avrupa Yakası'nda ana yollar ile Mecidiyeköy, Okmeydanı, Zincirlikuyu Ankara istikameti ve Dolmabahçe, Ortaköy gibi arterlerde trafik yoğunluğu gözlendi.

Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı çevresinde de oluşan yoğunluk nedeniyle araçların yavaş ilerlediği görülüyor.

Ayrıca, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde Avrupa'dan Anadolu Yakası'na geçişlerde de yoğunluk gözleniyor.

Metrobüs başta olmak üzere toplu taşıma durakları ve araçlarda da yoğunluk yaşanıyor.

Anadolu Yakası'nda da trafikte yoğunluk var

Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu ile D-100 Karayolu ve bazı bağlantı noktalarında okul ve iş çıkış saatlerinde yoğunluk arttı.

D-100 Karayolu Pendik kesiminde ve Esenkent-Küçükyalı ile Acıbadem-Bostancı arasında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Şile Otoyolu ve TEM Otoyolu'nun bazı bölümlerinde de trafiğin yoğunlaştığı görülüyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise çift yönlü olarak yoğunluk meydana geldi.

Anadolu-Avrupa yönünde araç kuyrukları Kavacık Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ne kadar uzanırken, vatandaşların da uzun süre otobüs duraklarında toplu taşıma aracı beklediği görüldü.

İBB Cep Trafik uygulamasına göre saat 18.00 itibarıyla kent geneli trafik yoğunluğu yüzde 62 olarak ölçüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1926 kişi hayatını kaybetti
İran'da son 24 saatte 445 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Ukrayna'daki kabir ziyaretinden İsrail'e sahte Kovid-19 testiyle dönen 156 dindar Yahudi'de virüs tespit edildi
Gelecek 6-9 ayda pandeminin bitmesi, Kovid-19'un endemik bir hastalığa dönüşmesi bekleniyor
BioNTech gelecek haftalarda 5-11 yaş grubu için koronavirüs aşısı kullanım izni isteyecek

Benzer haberler

İstanbul'da akşam saatlerinde trafikte yoğunluk yaşanıyor

İstanbul'da akşam saatlerinde trafikte yoğunluk yaşanıyor

İstanbul merkezli 7 ilde uyuşturucu operasyonu

AFAD'dan 7 il için 'çok kuvvetli' yağış uyarısı

Time Out dergisi, 2021'de dünyanın en iyi 37 şehrini açıkladı

Time Out dergisi, 2021'de dünyanın en iyi 37 şehrini açıkladı
İstanbul için yarın 'çok kuvvetli' yağış uyarısı

İstanbul için yarın 'çok kuvvetli' yağış uyarısı
İstanbul'da 15-19 yaş arası 414 bin 116 genç Kovid-19 aşısı oldu

İstanbul'da 15-19 yaş arası 414 bin 116 genç Kovid-19 aşısı oldu