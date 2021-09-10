Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Antalya
Altınkaya Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu başlayan yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı bir uçak, 8 helikopter, 20 arazöz ve 5 su tankeriyle müdahale edildi.
Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.
Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
Yangında ilk belirlemelere göre 4 hektar alan zarar gördü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.