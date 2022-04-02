Dolar
14.68
Euro
16.22
Altın
1,922.67
ETH/USDT
3,475.70
BTC/USDT
46,526.00
BIST 100
2,251.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul'da 4 bin litre sahte içki ve etil alkol ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul genelinde piyasaya sahte içki sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şükrü Gündüz   | 02.04.2022
İstanbul'da 4 bin litre sahte içki ve etil alkol ele geçirildi

İstanbul

Yapılan çalışmalarda şüpheliler Z.Y. ve C.Ç'nin faaliyet gösterdikleri adres belirlendi.

Zanlıları bir ay takip ettikten sonra Avcılar'daki adrese operasyon düzenleyen ekiplerin yaptığı aramada, 30 litrelik plastik bidonlarda yaklaşık 2 bin litre etil alkol, şişelenmiş ve şişelenmeye hazır bidonlar içerisinde 2 bin litre rakı ve viski olmak üzere toplam 4 bin litre sahte alkol ve içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan Z.Y. ve C.Ç. ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 13 bin 367 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 45 kişi hayatını kaybetti
İtalya'da Kovid-19'a yönelik OHAL uygulaması sona erdi
İsveç'te Kovid-19 yasası yürürlükten kaldırıldı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 980 bin 627'ye çıktı
Polonya'da Kovid-19 artık 'grip muamelesi' görecek

Benzer haberler

İstanbul'da 4 bin litre sahte içki ve etil alkol ele geçirildi

İstanbul'da 4 bin litre sahte içki ve etil alkol ele geçirildi

Jandarma komandolar Amanoslar'da terör örgütüyle mücadeleyi sürdürüyor

Eren Kış-32 Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Başayar Operasyonu başlatıldı

Adana'da 74 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana'da 74 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Tunceli'de teröristlerce kullanılan 2 sığınak imha edildi

Tunceli'de teröristlerce kullanılan 2 sığınak imha edildi
İstanbul merkezli DHKP/C operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli DHKP/C operasyonunda 16 şüpheli yakalandı